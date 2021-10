Bonne table à Caen. Chez Gaby, la crêpe est reine et le cidre est roi

C'est un dîner en amoureux que nous décidons de faire mon conjoint et moi. Pour ça, quoi de mieux que le quartier atypique du Vaugueux ? Notre choix se porte sur la crêperie "Gaby", qui a ouvert en juillet. Fabrice Le Nôtre et son fils Kevin se sont lancés, alors que rien ne les prédestinait à ouvrir un restaurant. "Mon père était dans le bâtiment, moi dans le commerce, explique Kevin. Mon père voulait un petit restaurant de quartier, quelque chose de familial." Ce sera donc une crêperie moderne pour ces "Bretons d'origine mais Normands d'adoption". Pourquoi moderne ? "L'idée était non pas de revisiter, mais de remastériser la crêpe avec des recettes originales." Les produits sont "de qualité et nous allons les acheter dans une épicerie fine de Ouistreham".

"Le poiré, une boisson fabuleuse"

En regardant la carte, j'hésite ! Il y a cinq complètes différentes, ce qui change de la traditionnelle jambon, emmental, œuf. Ici, les déclinaisons existent avec de la poitrine fumée ou de la pancetta, ou encore du comté ou du gorgonzola. Mon choix se porte sur la 'Ça réchauffe'. En même temps, il faut dire que les températures ont baissé. Il s'agit d'une galette de sarrasin faite avec de la farine de blé noir bio IGP et des œufs bio produits à Evrecy, garnie avec du reblochon, de la pancetta, un écrasé de pommes de terre, des oignons confits au cidre et du persil frais. Je choisis également de prendre un bol de salade. Le tout est parfait, mais se doit d'être complété avec du cidre. Je prends donc un verre de Sorre doux. "Nous travaillons avec six cidreries différentes et nous axons aussi beaucoup sur le poiré, car c'est une boisson fabuleuse", souligne Kevin Le Nôtre. Arrive le moment du dessert, et là aussi, l'hésitation est de mise. Finalement, ce sera la 'Christelle' pour moi : glace caramel beurre salé, Nutella, éclats de noisette et pépites de chocolat (un choix de gourmands). Ma galette m'aura coûté 12 euros et le tout 25 euros.

Pratique. Gaby, 21 Rue Porte au Berger à Caen. Tél. 02 31 39 72 00. Ouvert midi et soir, du mardi au samedi.