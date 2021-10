Les "S'Tazunis à l'Avant-Scène

C’est une chorégraphie aux influences de hip-hop de l’oncle Sam qui sera présentée à l’Avant-Scène, vendredi 27 mai. Les six danseurs de la compagnie “Les S’Tazunis” ravissent et bouleversent les spectateurs de leurs acrobaties de haut vol et de leurs figures réalisées avec une insolente facilité. Abdennour Belalit présente ici une pièce qui reflète le quotidien de notre culture franco-américaine.



Pratique. Les S’Tazunis, vendredi 27 mai, l’Avant Scène de Grand-Couronne. Tarif : 10€, TR : 7€. Réservations : 02 32 11 53 55.

(Photo Gilles Garofolin)