Rouen : au Hangar 23, le hip hop flirte avec le haïku

Forme poétique développée au XVIIe siècle au Japon et dont la paternité est attribuée à Bashô Matsuo, le haïku est aujourd'hui une forme qui connaît un succès nouveau en occident. Petit poème se distinguant par sa brieveté et sa légèreté, il témoigne de l'évanescence du monde. La danse de rue naît avec la même spontanéité et prétend également exprimer via le corps un rapport au monde.

Pour cela, Delphine Caron imagine un spectacle complexe où les saynètes se succèdent de façon à former une succession de tableaux.Cette expérimentation formelle permet de relier les cultures, dans une forme audacieuse. Les pièces dansés par des professionnels et des amateurs transposent le hip hop dans un monde poétique.

Pratique. Mardi 26 mars, à 20h30, Hangar 23, à Rouen. Tarifs de 8 à 17 €. Infos. www.hangar23.fr