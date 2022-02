Hip-hop : Groove Control au Hangar 23 de Rouen

En réunissant le collectif Groove Control ainsi qu'une troupe de danseurs de Rouen et d'Hanovre et un rappeur rouennais prometteur de 18 ans, Askor. Ces trois formations prouvent que ce genre est en perpétuelle évolution et demeure un moyen d'expression fort des cultures de rue.

Groove Control introduira la soirée avec un spectacle pluridisciplinaire ébouriffant de 45 minutes. Ce collectif réunissant des jeunes talents de Rennes, Angers et Morlaix, allie les savoir-faire de danseurs au sol, de danseurs debout, de DJ , d'un beatbox ainsi que d'un MC (chanteur de rap dont les textes sont scandés).

Pratique. Mardi 19 mars, à 20h30, Hangar 23, à Rouen. Tarifs de 8 à 17 €. Infos. www.hangar23.fr