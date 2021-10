Au Hangar 23, le Mali rencontre le blues

Né de la caste des djélis, Habib Koité est un ambassadeur de la culture malienne. Chanteur et musicien, c'est aussi un griot (dépositeur de la tradition orale). Son rôle, valorisé par le documentaire de Michel Jaffrenou Desert blues, dépasse les frontières de son pays. Depuis quelques années, Habib Koité collabore avec le bluesman Eric Bibb.

Pour ce dernier, la musique est aussi une affaire de famille puisqu'il est membre d'une famille de musiciens. Né à New-york, il fait carrière en Europe où il s'impose avec son blues élégant parsemé d'étincelles folk, country ou soul. Ils conjuguent leurs talents et leurs univers pour mieux rénover les styles musicaux dont ils s'inspirent. La musique Bambara et le blues s'enrichissent mutuellement et offrent des résonnances uniques. Une croisée des mondes où il fait bon s'égarer.

Pratique. Mardi 2 avril, à 20h30, Hangar 23, à Rouen. Tarifs de 10 à 20 €. Infos sur www.hangar23.fr