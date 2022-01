Concert : Malia rend hommage à Nina Simone au Hangar 23

Originaire du Malawi et née d'un père britannique et d'une mère africaine, Malia émerge en 2002 sur la scène internationale à la suite d'une rencontre avec le compositeur André Manoukian, collaborateur de Liane Foly et connu du grand public pour ses interventions en tant que juré de la "Nouvelle Star". Sa voix chaude et sensuelle fait bien vite de Malia un petit bijoux et la scène jazz.

Fascinée par Nina Simone, baptisée "prêtresse de la soul", Malia enregistre en 2012 son quatrième album qui lui est entièrement dédié. Intéressée par les textes engagés de Nina Simone et du charisme de la star, elle reprend 13 titres évoquant la condition de la femme, la lutte pour les droits civiques et la non-violence. Les propos de Nina Simone restent toujours d'actualité et Malia donne sa belle voix pour défendre ses nobles idées.

Pratique. Jeudi 14 février, à 20h30, Hangar 23, à Rouen. Tarifs : de 10 à 20 €. Infos. www.hangar23.fr