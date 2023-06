Le Havre. Nuits suspendues, le nouveau festival de musique aux Jardins suspendus

Pas de 14e édition pour le festival de musiques du monde MoZ'aïque, au Havre. Il est remplacé par Nuits suspendues, le nouveau rendez-vous estival des Jardins suspendus. Raccourcies à trois jours, les festivités ont lieu du vendredi 21 au dimanche 23 juillet 2023.

De l'électro jusqu'à 2 heures

L'objectif de ce nouveau festival est de "capter un public plus large, explique Fabienne Delafosse, adjointe au maire chargée de la culture. C'est pour cela que l'on a accentué le côté festif, poursuit-elle. On a retiré les chaises devant la grande scène, parce qu'elles n'invitaient pas à la danse et au partage." Pas de panique, plusieurs rangées seront conservées sur les côtés de la scène.

Les soirées se termineront par de la musique électro et des DJ sets de 23 heures à 2 heures du matin le vendredi et le samedi. La solution, peut-être, pour maintenir les festivaliers sur le site. "Les gens partaient vers 22 h 30 (lors des précédentes éditions de MoZ'aïque), avoue Jérôme Le Bay, directeur du festival. L'idée est de les tenir jusqu'au bout."

Un brunch le dimanche

Les organisateurs ne comptent pas uniquement sur la scène principale pour attirer et garder les festivaliers sur place. Les Jardins suspendus accueilleront, au sud, un village aux allures de ramblas espagnoles, face à la scène de concerts. Des food trucks divers et variés y seront disposés pour consommer. Un café musique sera également installé, au nord, pour une ambiance plus intimiste et familiale.

Le dimanche, Nuits suspendues proposera une autre façon de profiter du festival. Un brunch musical sera organisé par les restaurateurs présents. De nombreux artistes seront alors disséminés sur les hauteurs des Jardins. "Comme une chasse au trésor, nos festivaliers seront amenés à se promener dans les jardins et y trouver des artistes avec qui ils auront l'occasion d'échanger et d'écouter leur musique en acoustique", précise Fabienne Delafosse.

La programmation

Le festival prône la diversité et la découverte. Plus de vingt artistes et groupes de musique se représenteront lors des trois jours de fête. Sont notamment attendus sur scène le chanteur pop brésilien João Salva, le trompettiste havrais Ludovic Louis, qui a joué la bande originale du film Babylon, les City Kids, groupe mythique de rock au Havre, la soul de Kaddy and the Keys, le producteur local Djar One, ou encore Alligatorz, l'alliance entre DJ Greem de C2C et Ron Puma de Caravan Palace.

Pratique. Nuits suspendues, vendredi 21 et samedi 22 juillet de 18 heures à 2 heures du matin et dimanche 23 juillet de 11 heures à 20 heures. Tarif : 15 € la journée, 8 € pour les tarifs réduits. 30 € le pass trois jours, 15 € pour les tarifs réduits. Entrée gratuite pour les moins de 13 ans. Billetterie sur nuits-suspendues.lehavre.fr.