Le Havre. Karidia Doumbia, clé de soul de Kaddy and the Keys

La petite Karidia voit le jour le 4 mai 1981 au Petit-Colmoulins à Harfleur. L'artiste se souvient d'une "enfance agréable" à Gonfreville-l'Orcher. Dès 6 ans, elle apprend le violon à l'école de musique de la Ville. Mais la professeure n'est pas commode : pour n'avoir pas su répondre à la question de la valeur d'une note ronde (N.D.L.R. : 4 temps), la fillette est exclue. "Je la remercie de m'avoir viré", estime-t-elle. Rétrogradée vers le cours d'éveil musical, elle découvre avec un enseignant bien plus tolérant la trompette, la batterie et opte finalement pour le piano. "Je souhaite à tout le monde de choisir son instrument."

Elle donne de la voix dès la maternelle

"Et je chantais déjà, souligne-t-elle. La Bamba." Le film sorti en 1987 a popularisé l'air dans la cour de l'école maternelle. Autre souvenir ensuite avec Everything I Do de Bryan Adams en 1991 qu'elle chante et joue au piano, accompagnée par Serge Hendrix, professeur de guitare havrais disparu en 2020. "Un super mec, humainement et musicalement", rend hommage Karidia pour qui cette première prestation publique est un déclencheur : "C'est là que ça a commencé."

La lycéenne sauve son bac grâce à une option musique. Elle rêve de devenir chanteuse et professeure. Spoiler : elle y arrivera, mais pas tout de suite. À la fac de musicologie à Rouen, l'étudiante ne va pas en cours et abandonne. Elle s'oriente alors vers l'animation auprès des enfants. C'est de là que vient son surnom Kaddy, plus facile à prononcer pour les petits.

L'amour va changer son destin. Âgée de 21 ans, elle rencontre un musicien. L'homme qui partage sa vie pendant 13 ans est un ancien camarade du lycée Jean Prévost de Montivilliers. Il prenait le car scolaire avec elle et lui avoue qu'elle lui vrillait les oreilles quand elle chantait pendant les trajets du matin. Vexée, la Gonfrevillaise se tait. Pendant une décennie. "Mais tant mieux, car pendant ce temps-là, j'ai écouté plein de choses", explique-t-elle. Notamment du reggae. Kaddy part fêter ses 30 ans en Jamaïque. Elle guérit. "J'ai à nouveau envie de chanter !"

De retour en Pointe de Caux, elle oblique vers la soul avec le premier groupe qu'elle rejoint The Agartha Seekers, avant de rencontrer en 2013 les musiciens qui formeront avec elle Kaddy and the Keys. Leur premier EP One Life en décembre 2016 est porté par le très efficace Your Girl. "Les mille exemplaires sont partis, je n'en ai plus un seul", se félicite l'artiste havraise.

"On est très fiers de notre album"

Karidia, Régis à la guitare, Karim à la basse, Sarah au clavier et Julien à la batterie ont sorti jeudi 8 décembre dernier leur album Shake It. Leur chanson I Feel Great est un bon résumé de l'état d'esprit du groupe. Leurs compositions qui naviguent entre soul, funk, rythm and blues, avec une touche de reggae, sont plus abouties que jamais. Comme le témoin de la cohésion grandissante de la formation. "L'EP était presque un accident, explique la chanteuse havraise. C'était les débuts du groupe. Pour l'album, on s'est posé les bonnes questions. Et on est fiers de notre bébé." I Want More (qui signifie en Français "j'en veux plus") est l'un des autres titres de leur opus. Ça tombe bien : le groupe prépare une réédition en vinyle pour le courant 2023.

L'album Shake It est disponible via le Facebook Kaddy and the Keys.