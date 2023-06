Loisirs. Cyclotourisme : cinq idées d'itinéraires à vélo en Normandie

Le plat pays de Normandie est un terrain de jeu formidable aussi bien pour les cyclistes amateurs que les plus chevronnés. Alors que les pratiques liées au cyclotourisme explosent, les itinéraires, eux aussi sont de plus en plus nombreux pour le plus grand bonheur des vacanciers.

La London-Paris

Nul besoin de parcourir les 470 kilomètres de la véloroute London-Paris pour en éprouver la beauté : il suffit de choisir une ou plusieurs étapes de cette "avenue verte" pour profiter du patrimoine Normand, soit au fil de l'eau soit en campagne et au bord de la mer.

Les incontournables sur le chemin : les villages de Vernon et Giverny, les châteaux de Gisors et de Mesnières en Bray…

La Vélomaritime sur le littoral Normand

La Vélomaritime, c'est la partie française de l'itinéraire européen EuroVelo 4, qui reliera dans quelques années Roscoff, en Bretagne à l'Europe de l'Est. Concernant la partie normande, elle vous emmène du littéral du Tréport, jusqu'au Mont-Saint-Michel. L'idéal pour faire découvrir la région à des néophytes.

Sur le chemin de la Vélomaritime dans le Calvados.

Les incontournables sur le chemin : Étretat, la Côte de Nacre, la Côte Fleurie et ses stations balnéaires…

La Seine à vélo, pour les amateurs d'art

Cette voie verte permet de remonter les traces des peintres impressionnistes, à la découverte des paysages reconnaissables dans les tableaux de Monet ou Renoir. L'itinéraire de la Seine à vélo (500 kilomètres en tout) est constellé d'étapes entre Paris et Le Havre/Deauville.

Les incontournables sur le chemin : la villa Montebello, le musée d'art et d'histoire balnéaire de Trouville, la ville de Giverny et le musée des impressionnismes…

La Vélo Francette, de Ouistreham à La Rochelle

Avis aux gourmands et bons vivants : sur les 650 kilomètres de la Vélo Francette, c'est une farandole de produits du terroir et de rencontres qui attendent les voyageurs sur deux roues.

Les incontournables sur le chemin : la ferme du Champ Secret pour déguster un bon camembert AOP, le restaurant Le Beyel à Origné pour découvrir les produits de la Mayenne ou la brasserie du Marais dans le marais angevin, à l'origine de la fameuse Tête de mule (bière).

La Suisse normande

Pour les cyclistes en manque de dénivelé, la Suisse normande (à cheval entre les départements du Calvados et de l'Orne) permet de parcourir des chemins un peu plus vallonnés.

Le coin a d'ailleurs plus que jamais fait ses preuves : le sentier de grande randonnée (GR) de Pays Tour de la Suisse normande a été élu le sentier préféré des Français pour l'année 2023, avec ses 3 000 mètres de dénivelé.

Les incontournables sur le chemin : la roche d'Oëtre, le village de Clécy, la descente de l'Orne en canoé…