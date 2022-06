[Enquête] Rouen. Le cyclotourisme, ou l'évasion en circuit court

Entretien avec Delphine Crocq, directrice générale de l'office de tourisme de Rouen et de sa Métropole.

Selon Delphine Crocq, directrice générale de l'office de tourisme de Rouen et de sa Métropole, la Seine à Vélo, itinéraire cyclable de plus de 500 km entre Paris et la Manche, est centrale pour le développement du tourisme dans l'agglo. D'autres parcours et dispositifs viennent aussi renforcer le cyclotourisme.

Quelles sont les ambitions de la Métropole concernant la Seine à Vélo ?

La Métropole Rouen Normandie a le tronçon le plus important de voie verte sur la Seine à Vélo. Il y a déjà 42 km de tronçon aménagé au sein de la Métropole, ce qui en fait l'itinéraire le plus propre de toute la Seine à Vélo, même s'il reste des axes à développer. Et on sera sur des échéances vers 2028 pour la fin de l'itinéraire.

Un nouveau service public de location longue durée de vélos est né à Rouen

l'an passé, Lovélo, quels sont les retours ?

Il n'existait qu'à Jumièges et nous l'avons lancé à Rouen au printemps dernier. On a eu plus de 430 locations depuis, donc c'est un vrai engouement. Et on a des pré-réservations en ligne. Depuis que nous l'avons étendu, ça marche très bien.

Quels itinéraires conseillez-vous pour

les cyclotouristes de passage à Rouen ?

Il y a tout une série de parcours de médiation avec le label Ville pays d'art et d'histoire. Le dernier en date, "De Leblanc à Lupin", revient sur les traces de Lupin et de son créateur en passant par Jumièges, Yainville, Le Trait et Saint Wandrille-Rançon. On en a un aussi sur les paysages de l'impressionnisme, depuis Rouen jusqu'à La Bouille.