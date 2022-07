Colleville-Montgomery. Des cabanes pour héberger cyclotouristes et randonneurs

Le cyclotourisme est en vogue. Afin de répondre au mieux à la demande des touristes à vélo ou des randonneurs "qui voyagent léger", deux cabanes étape ont été inaugurées par Caen la Mer samedi 2 juillet, à Colleville-Montgomery. Conçues en bois, en grande partie par des matériaux de la ressourcerie Coop 5 pour 100, ces deux cabanes d'environ 10 m2 peuvent accueillir deux personnes. Elles disposent de deux lits simples et d'un petit salon de jardin.

👀 C'est tout nouveau, 2 cabanes d'étape pour les cyclistes, randonneurs ou les curieux ouvrent à Colleville-Montgomery ⛱

Dotées de 2 lits individuels chacunes, elles permettent de passer une nuit "insolite" à #caenlamer 🌊

📍 Pour y accéder 👉🏼 @OT_Caenlamer

Envie de tenter? pic.twitter.com/P5dyMJAXtF — Caen la mer (@Caenlamer) July 2, 2022

35 euros la nuit

Un bâtiment rénové situé à côté propose une douche, des toilettes et une petite cuisine équipée. Des points de recharges électriques et de nettoyage de vélo sont également mis en place.

Situées en face du camping des Salines, ces cabanes permettent de rejoindre très rapidement les grandes itinéraires cyclables tels que la Vélofrancette et la Vélomaritime. Les premiers utilisateurs pourront y dormir à partir de ce vendredi 8 juillet, pour un coût de 35 € la nuit (hors taxe de séjour). Il convient de réserver via l'office de tourisme de Caen la Mer. L'accès est libre, via un digicode.

"Cette première expérimentation d'une durée de trois ans, pour un coût d'achat de 7 700 €, permettra d'en étudier la pertinence et, le cas échéant, la possibilité de l'étendre à d'autres communes du territoire", précise la communauté urbaine.