Normandie. "J'ai décidé d'oser", Amandine Petit écrit son premier livre

Reine de beauté, danseuse, sportive et maintenant écrivaine ? Samedi 22 avril, Amandine Petit a annoncé la sortie de son tout premier livre. C'est par le biais d'une vidéo sur ses réseaux sociaux que la Caennaise, Miss Normandie 2020 et Miss France 2021, a évoqué ce nouveau projet à ses 641 000 admirateurs sur Instagram.

Amandine Petit se dévoile à cœur ouvert

Depuis l'année de son règne, Amandine Petit ne cesse d'enchaîner les défis : Danse avec les stars, un raid en Laponie aux côtés du Caennais Dorian Louvet participant à Koh-Lanta... Dans son livre intitulé "J'ai décidé d'oser", la Normande invite les lecteurs à la découvrir un peu plus.

Elle raconte son parcours, son quotidien, son rêve de Miss France mais aussi ses moments de doute et ses passages difficiles. "Miss France m'a permis d'aller plus loin, ça a été un vrai tremplin dans ma vie, souligne la jeune femme avant d'entrer un peu plus dans les détails. J'ai la chance de vivre des expériences incroyables, il était important de vous partager ces instants enchantés pour les faire exister encore plus forts".

Rendez-vous le 17 mai prochain pour découvrir ce nouveau livre.