Caen. Dorian Louvet s'est envolé au Kenya pour préparer son premier marathon

Dorian Louvet n'en finit plus de se lancer de nouveaux challenges. L'ex-aventurier de Koh-Lanta, incroyable finisher du Marathon des sables, va participer à son premier marathon compétitif. Le 3 avril prochain, il sera sur la ligne de départ du marathon de Paris, avec un objectif très clair. Boucler les 42,195 km en 2 h 28, soit une allure moyenne de 17,5 km/h. "Je n'ai aucune idée de la façon dont mon corps va réagir, mais je veux redevenir le compétiteur que j'étais", affirme le Caennais.

Le Kenya est "la Mecque du demi-fond"

Petit détour. Avant de devenir le petit chouchou des téléspectateurs, Dorian Louvet est avant tout athlète de haut niveau. Il a raflé plusieurs médailles en 3 000 mètres steeple, dont le titre de champion de France en 2016. Cette fois, il change totalement de dimension. "C'est une distance mythique. En tant que coureur, ça serait dommage de ne pas faire un marathon dans sa vie. J'ai envie d'aller chercher des chronos", ambitionne l'athlète avec son énergie qui lui colle à la peau. Pour répondre à ses attentes, Dorian Louvet a devant lui dix semaines de travail intense. Depuis son expérience à Koh-Lanta, le dépassement de soi est moteur dans son quotidien. "Me surpasser et me mettre en dehors de ma zone de confort, c'est ce que je cherche au quotidien."

• Lire aussi : Buzz : Dorian Louvet, papa après un accouchement inattendu

Alors, du samedi 8 au samedi 22 janvier, le Caennais s'est envolé pour le Kenya, à 2 200 m d'altitude. Mais quoi de mieux que la terre des coureurs de fond pour s'entraîner ? "Le Kenya, c'est la terre sainte. C'est la Mecque du demi-fond, lâche Dorian. Là-bas, tout le monde court, les enfants, les gens qui vont au travail... C'est incroyable." Basé à Iten, à l'ouest du pays, Dorian enchaînait deux séances de course à pied par jour. "On partait vers 7 heures du matin, à jeun, avant qu'il ne fasse trop chaud. Après, on allait à la sieste, on mangeait et on allait boire un chaï, la boisson locale, c'est un thé avec du lait et du sucre. Puis, on repartait à l'entraînement." La recherche de performance, voilà son leitmotiv. Aux côtés des meilleurs athlètes français en marathon, le Caennais avalait les kilomètres entre cendrée et cailloux, bien loin du tartan de la piste d'athlétisme. "J'ai réussi mon stage à 100% d'un point de vue sportif."

Un "footing" aux côtés d'Eliud Kipchoge, double champion olympique

Ce sportif que l'on aime profondément pour son côté humain est aussi parti en Afrique pour découvrir une autre culture. Sur ses réseaux sociaux, Dorian Louvet a publié plusieurs vidéos où on le voit participer à une messe dans une église, ou encore offrir du matériel à des jeunes écoliers kenyans. "On a chanté et dansé avec eux ! Ils ne manquent de rien, ils vivent avec ce qu'ils ont. Voir leurs sourires, c'était exceptionnel. Ça donne envie d'y retourner !"

Incroyable rencontre pour Dorian Louvet. Cette petite fille en crocs a partagé un footing avec lui. - Dorian Louvet

Si Dorian Louvet a fait rêver des centaines d'enfants - "trois gamins en crocs et avec un cartable m'ont suivi alors que je courrais à 15 km/h!" - lui aussi avait des étoiles dans les yeux le temps d'un entraînement. Un matin, lorsque 250 personnes se partageaient la piste, Dorian Louvet s'est retrouvé dans la foulée d'Eliud Kipchoge, qui n'est autre que "LA" référence mondiale en marathon, double champion olympique de la discipline. "J'ai réussi à le suivre sur un tour !", plaisante le Caennais. Reboosté avec des souvenirs plein la tête, Dorian n'est plus qu'à neuf semaines de son marathon. D'ici là, il participera au semi-marathon de Paris et aux championnats de cross court avec l'Entente athlétique Mondeville Hérouville.

On vous avait prévenus, il ne s'arrête jamais !

"Pas besoin de légende, il y en a déjà une sur la photo. À vous de savoir laquelle", s'est amusé Dorian sur ses réseaux sociaux. Avec la casquette rouge, on peut apercevoir Eliud Kipchoge. - Dorian Louvet