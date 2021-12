Miss France. Amandine Petit : "Un autre chapitre s'ouvrira après mon année de règne"

"Je garde des souvenirs aussi forts lors de mon élection à Miss Normandie que pendant l'élection Miss France", livre avec émotion Amandine Petit. La fin de son règne approche. Le 11 décembre 2021, la Caennaise élue Miss France 2021 le 19 décembre 2020 au Puy du Fou rendra son titre à la prochaine reine de beauté.

Une année riche en émotions pour la jeune femme de 24 ans. "Je suis nostalgique forcément, lorsque je pense à tout le chemin parcouru depuis le début de cette merveilleuse aventure", confie la Normande. Un règne marqué par la Covid-19, mais qui ne l'a pas empêchée de le vivre pleinement. "Sans la crise sanitaire, je n'aurais pas pu faire certaines choses, comme par exemple ma chronique à la radio. Je ne regrette rien", raconte-t-elle.

"Cette page ne se refermera jamais"

Alors que l'année Miss France d'Amandine Petit touche à sa fin, la jeune femme se projette vers l'avenir. "Cette page ne se refermera jamais. Toute ma vie, on me posera des questions sur mon année de règne", indique-t-elle. La Caennaise pense déjà à la suite. "Tout d'abord, je vais me reposer et dormir", s'amuse Amandine Petit. Ensuite, la jeune femme souhaite terminer ses études et notamment son mémoire. "Il y a déjà des projets pour la suite, mais j'aimerais beaucoup refaire de la radio et pourquoi pas de la télévision", révèle Miss France 2021. Une expérience merveilleuse qui lui aura permis de se surpasser et d'apprendre beaucoup sur elle-même. "À l'école, j'étais une petite fille timide. Sur mon bulletin scolaire, il était souvent inscrit que je manquais de confiance en moi et que je ne prenais pas la parole. Je ne voulais pas me mettre en avant. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à toutes les futures petites princesses qui me regardent que tout est possible et qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort", conclut la jeune reine de beauté.