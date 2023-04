Miss Normandie. La déléguée régionale Jennifer Salmi va passer la main

C'est une page qui se tourne pour le comité Miss Normandie pour Miss France. La déléguée régionale du concours, Jennifer Salmi, se retire de ses fonctions de déléguée régionale. Une décision prise pour se consacrer davantage à sa famille, indique la Seinomarine dans un message publié dimanche 2 avril sur les réseaux sociaux.

Une mission bénévole

"Être déléguée est une passion, une activité bénévole qui nous prend beaucoup de temps si nous sommes soucieux de vouloir le meilleur pour notre région et pour les jeunes femmes qui veulent représenter celle-ci, écrit Jennifer Salmi. Si je ne suis plus sûre de garantir le succès de notre région, c'est tout naturellement que je préfère me retirer de mes fonctions." À la tête du comité depuis 2020, elle dirige en parallèle l'agence JG Models, basée à Rouen. Jennifer Salmi aura, avec son équipe, participé au succès d'Amandine Petit, sacrée Miss France 2021. L'année suivante, Youssra Askry avait manqué le titre de peu, terminant quatrième dauphine de Miss France 2022.

Si Jennifer Salmi ne dit mot de la personne qui lui succédera, elle lui souhaite cependant "bonne route". En tant que passionnée, la Rouennaise entend être présente pour la remise de titre de Perrine Prunier, Miss Normandie 2022, à l'automne prochain.

L'an passé, l'élection régionale s'était déroulée au Carré des Docks du Havre.