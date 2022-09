Rouen. Jennifer Gallet-Salmi, déléguée régionale de Miss Normandie, prend son rôle à cœur

À 35 ans, Jennifer Gallet-Salmi est aujourd'hui une femme investie et passionnée. En 2006, l'élection de Miss Pavilly se déroule pour la première fois dans la commune. Ni une, ni deux, la Pavillaise décide alors de se lancer dans l'aventure et participe à l'élection.

"Je ne voulais pas que ça s'arrête"

À la suite de l'obtention de son titre de Miss Pavilly, elle poursuit ses études, qu'elle finance grâce à un job étudiant : celui d'hôtesse dans l'événementiel. "J'avais bien aimé l'expérience de Miss Pavilly. En 2007, j'ai été élue Miss Haute-Normandie et là, j'ai été piquée par la passion des miss." L'année suivante, elle obtient l'écharpe de 2e dauphine de Miss Normandie. "J'étais déçue de ne pas être élue et je ne voulais pas que ça s'arrête", raconte Jennifer Gallet-Salmi. Ambitieuse, elle se dirige vers le mannequinat, tout en gardant en tête de devenir un jour déléguée régionale de Miss Normandie. En 2012, elle quitte son poste de chargée d'affaires pour se mettre à son compte. Elle crée JG Models, une agence d'hôtes, d'hôtesses et de mannequins à Rouen. "Je prépare les briefings, le suivi des dossiers avec notre client et prépare les vêtements qu'on fournit à nos équipes pour assurer la prestation." Après plusieurs candidatures envoyées au Comité Miss France pour devenir déléguée régionale de Miss Normandie, elle reçoit, en 2020, une réponse favorable. Depuis, elle conjugue ses deux fonctions avec passion. "Ce qui me motive, c'est la rencontre. Ça implique beaucoup de travail et de concessions, mais ce que j'aime le plus, c'est la diversité des missions", assure-t-elle.

Depuis l'élection de la Caennaise Amandine Petit en tant que Miss Normandie 2019 puis Miss France 2020, suivie Youssra Askry, Miss Normandie 2021 élue 4e dauphine de Miss France 2021, l'équipe est plus que boostée. L'objectif pour l'élection 2022 : "Ramener à la Normandie cette couronne de Miss France, faire briller la région et valoriser le territoire !", s'exclame la Pavillaise. Depuis le samedi 10 septembre, le visage des 12 prochaines candidates à l'élection de Miss Normandie a été dévoilé.

Les missions se succèdent pour l'entrepreneuse de 35 ans. Entre l'organisation d'événements tels que des séances de dédicaces, les rencontres avec les familles de candidates et la préparation de l'élection, elle est sur tous les fronts. "Miss Normandie permet à la fois de fédérer et de mettre en lumière les talents normands, comme notre créateur régional Smaïn Boutamtam et Germain Evrard, qui s'occupe du pôle beauté." Jennifer Gallet Salmi l'affirme : "Nous avons hâte d'être le 21 octobre, au Carré des Docks au Havre, pour l'élection 2022 !"