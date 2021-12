Miss France 2022. "Ce sont deux très belles ambassadrices de la Normandie, mais elles sont très différentes"

Smaïn Boutamtam, styliste installé au Petit-Quevilly, avait créé les tenues d'Amandine Petit lorsqu'elle était Miss Normandie et travaille désormais avec Youssra Askry.

Quelle comparaison pouvez-vous faire entre les deux Miss ?

"Ce sont deux très belles ambassadrices de la Normandie, autant intérieurement qu'extérieurement. Elles sont surtout très différentes car elles n'ont pas du tout le même caractère ni la même approche du concours. Pour moi, c'était hyper intéressant de travailler avec les deux parce que c'était complètement différent."

Comment travaillez-vous avec Youssra Askry depuis son élection ?

"Nous nous entendons très bien et en plus, je connais Youssra d'un peu plus longtemps puisqu'elle était déjà dauphine de Miss Normandie l'année dernière. J'avais déjà eu l'opportunité de travailler avec elle, et donc là, nous sommes très complices."

À l'approche de l'élection, quel est votre rythme de travail ?

"L'élection d'Amandine, l'an dernier, a été un sacré tremplin pour nous et pour la marque. Là, c'est du H24, je ne dors même pas une heure par nuit. C'est un rythme très soutenu car c'est beaucoup de travail, pour Youssra aussi, mais on est très contents et avec les fêtes de fin d'année, nous avons aussi beaucoup à faire."

Quel pronostic avez-vous pour la soirée d'élection de Miss France ?

"Moi, je vise un doublé ! Youssra, c'est une sportive de haut niveau qui est très compétitive et qui en veut, donc j'y crois. Surtout qu'elle a fait un sans-faute jusqu'à présent avec une première place au test de culture générale !"

