[Enquête] Miss Normandie 2022. Les dessous de l'élection régionale au Havre

Voilà quinze ans que l'élection de Miss Normandie n'avait pas franchi la Seine. Vendredi 21 octobre, le concours régional, qualificatif pour Miss France, se déroulera au Carré des Docks du Havre. "Un gros pari" pour l'équipe organisatrice, emmenée par Jennifer Salmi, nommée déléguée régionale par la société Miss France. "Nous avons un gros déficit d'image sur l'ex Haute-Normandie", reconnaît cette Pavillaise âgée de 35 ans, à la tête de sa propre agence d'hôtesses et mannequins. "Mais l'évolution fulgurante qu'a connue Le Havre ces cinq dernières années, sa centralité, sa culture ont pesé."

10 000 € de la Ville

Contrairement aux deux dernières élections, coproduites avec les commerçants de Coutances, à qui la Ville manchoise prêtait la salle, cette édition 2022 est une autoproduction. Une formule qui laisse davantage de liberté au comité d'organisation, mais qui coûte plus cher. "On multiplie par trois le coût du spectacle, entre la salle et les équipements techniques", note Jennifer Salmi, qui n'en dira pas plus sur le montant global. De 1 400 spectateurs à Coutances, le show passe à 2 000 spectateurs, les invités VIP seront trois fois plus nombreux et un nouvel écran XXL garnit la scène. "Pour nous, c'est un moyen de diversifier la programmation, avec un événement qui pourrait être pérenne pour quelques années", indique Mathieu Barbey, directeur du Carré des Docks, le premier acteur havrais à avoir été démarché. "Le soutien de la Ville - une subvention de 10 000 € - permet que le coût des places reste attractif (29 € pour les adultes)." Des billets qui s'écoulent moins rapidement que dans la Manche, comme le note Jennifer Salmi : "Au Havre, on entre en concurrence avec beaucoup d'événements sportifs ou culturels, cela rend la tâche plus difficile." Début septembre, les deux tiers des places avaient été vendus.

Le financement de l'événement repose aussi sur un réseau de partenaires savamment entretenu. D'abord, les bénévoles qui composent l'organisation : Charlène Briet à la coordination, le créateur Smaïn Boutamtam à la direction artistique, Germain Evrard-Lebret pour le pôle beauté, sans oublier la Miss Normandie en titre, Youssra Askry. Une chorégraphe, un photographe, des vidéastes ainsi que douze coiffeurs et maquilleurs complètent l'équipe. Des professionnels qui ne comptent pas leurs heures, à qui le concours offre avant tout une visibilité. C'est aussi ce que recherche la Havraise Amélina Ballin, qui a fondé l'entreprise de décoration Il était une fête en février dernier. Elle installera deux décors type "photocall" le soir de l'élection. Les consommables, comme les ballons, lui seront remboursés, et elle pourra accéder à l'espace VIP. "C'est l'occasion de me faire connaître, et je trouve intéressant que mon nom soit associé à cet événement plutôt prestigieux", indique la décoratrice. Comme elle, une cinquantaine d'entreprises soutiennent Miss Normandie. De 140 € la place VIP à la formule sur-mesure avec séance de dédicace des candidates, le coût du ticket d'entrée est variable, allant jusqu'à plusieurs milliers d'euros.