Près de Rouen. Smaïn Boutamtam, créateur de tenues pour Miss Normandie : "Elle est devenue une muse pour moi"

Un passionné et un boulimique de travail. Dans son atelier de Petit-Quevilly, Smaïn Boutamtam créé, dessine, coud, brode, jour et nuit. Plus encore depuis qu'il a été débauché par le comité Miss Normandie pour en devenir le créateur officiel avec la marque qui porte son nom, Boutamtam. L'artiste compte ses heures, comme cela lui est demandé par le comité. 3 163 heures de travail pour le tableau d'ouverture de l'élection de Miss Normandie et ses 16 candidates. 2 873 heures pour les dix "looks" que porteront Amandine Petit, qui représentera la région, d'ici l'élection de Miss France samedi 19 décembre au Puy-du-Fou. "Il lui fallait des robes de soirées, des robes de cocktail et des tenues de journée, comme des tailleurs ou des pantalons avec des chemisiers", explique le créateur.

Une tenue inspirée de Jeanne d'Arc

"Il travaille parfois 20 heures par jour, s'écroule 20 minutes, puis reprend", explique Peggy, sa sœur, qui collabore avec lui à l'atelier et a suivi la naissance de sa passion. Elle se souvient dans un sourire de ses trois ans, quand il "volait nos barbies pour leur faire des robes avec du papier toilette et du scotch". Pour la tenue régionale que portera Amandine Petit lors du concours, il faut encore ajouter 1 205 heures de travail. Smaïn Boutamtam s'est inspiré de Jeanne d'Arc, canonisée il y a tout juste 100 ans. "J'ai choisi des matières de l'époque, comme le cuir, la cotte de mailles ou le métal", explique celui qui a déjà collaboré avec des grandes maisons comme Givenchy ou Dior. Pour les couleurs : du rouge et de l'or pour rappeler le drapeau normand mais aussi "les flammes du bûcher" rouennais. L'ensemble reste léger et féminin dans la silhouette.

"Le concours est très féministe"

Son abnégation, Smaïn la tire de sa passion mais aussi de sa rencontre avec Amandine Petit, qui a contribué, avec Marine Clautour (Miss Normandie 2019), à changer l'image qu'il se faisait du concours de miss. "Je le trouvais un peu vieillot, un peu sexiste. Mais c'est tout l'inverse. Le concours est très féministe. Ces femmes ont décidé de se mettre en valeur", explique-t-il en parlant de sa relation avec la prétendante normande. "Elle est très vite devenue une muse pour moi. Elle m'a inspiré beaucoup de choses et m'a poussé à amener cette tenue à un niveau toujours plus haut parce qu'elle le vaut largement." Crise sanitaire oblige, Smaïn Boutamtam ne sera pas au Puy-du-Fou pour l'élection même s'il aurait voulu être l'habilleur de Miss Normandie, pour l'accompagner jusqu'au bout. Il s'accordera bien en tout cas une pause pour se changer en supporter éclairé devant son poste de télévision.