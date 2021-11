Hauts de Rouen : l’opération réhabilitation

Les façades des immeubles évoluent au fil des semaines, les échaffaudages se montent et se démontent. Cette remise à neuf devient chaque jour un peu plus palpable et visible. Le but de l’opération, qui s’inscrit dans le cadre du Grand Projet de Ville est de favoriser la mixité sociale, en rendant plus attractifs ces quartiers de la ville.



Travaux en profondeur

Quelle que soit la résidence, les travaux demeurent sensiblement les mêmes. Ces grands immeubles, construits pour la plupart à la fin des années soixante, ne répondent plus aux normes de sécurité ou de confort qui sont ceux que l’on peut attendre aujourd’hui. Les systèmes de chauffages ont été revus et rénovés, les espaces repensés pour redonner une nouvelle dynamique à ces lieux de vie.

Le réaménagement extérieur témoignent de la transformation qui s’opère derrière ces murs. Certains bailleurs ont seulement remplacé les couleurs sombres des anciennes façades ; d’autres, comme Plaine Normande pour l’immeuble de la Traviata, ont légèrement modifié l’architecture en installant de grandes baies vitrées aux angles. Le bénéfice est double : de l’extérieur l’ensemble s’en trouve allégé, de l’intérieur, les appartements gagnent en clarté.

Restructuration, réhabilitation, voire construction de nouveaux logements, l’opération a de multiples facettes. Au total, les Hauts de Rouen vont reconquérir mille logements, qui seront donnés à la location ou à la vente. D’ici 2013, 96 voire 97% de ce Grand Projet devrait être achevés. Au total, l’opération aura coûté un peu moins de 70 millions d’euros.