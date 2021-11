L'association : Conga’sauce, rythmes épicés

Si son local dispose d’un studio d’enregistrement, l’activité principale de l’association consiste à produire des musiciens sur scène dans divers évènements, généralement commandés par des institutions ou des particuliers.

Membre de l’association, Nicolas Briant propose aussi des cours de percussions (timbales, congas, bata…), et le collectif intervient dans des écoles ou des écoles de musique, pour transmettre l’esprit dansant et populaire des musiques afro-cubaines.

Faire découvrir et partager la musique afro-cubaine, tel est donc le but de Conga’Sauce. Ses musiciens seront présents à Rouen sur Mer : le 1er juillet au sein du groupe Vamoaya, le 8 juillet avec Guarapo, et le 22 juillet avec le plus célèbre groupe Calle del Sol (ainsi que le 9 juillet au Tréport). Sur les quais de Seine, une initiation à la danse, ouverte à tous, sera en outre proposée par Betzy, danseuse colombienne, dès 18 h, suivie des concerts de 20h à 22h.

Pratique. Conga’sauce, 21 rue Ste-Croix-des-Pelletiers, Rouen. Rens. 06 77 30 12 05 ou à congasauce@msn.com.