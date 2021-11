Cet été, visitez des églises en Seine-Maritime

L'opération a débuté le 15 mai mais elle se prolongue jusqu'au 11 septembre. 54 chapelles et églises ont été choisies pour dévoiler leurs trésors et leur histoire aux visiteurs de passage. Il y a de véritables joyaux méconnus à découvrir, certains de ces édifices n'ayant pas été ouverts au public depuis plus de 15 ans.

Pratique. Tous les dimanches, de 14h à 19h, jusqu'au 11 septembre. Retrouvez le programme sur www.seine-maritime-tourisme.com.