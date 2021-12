Saga en trois tomes. Une saga de la Seine, vie et patrimoine

Cet ouvrage très informatif qui nous renseigne sur l'évolution de la navigation, les phénomènes naturels et les mutations du fleuve, constitue le premier volume d'une série dont la publication complète est prévue pour l'Armada 2018.

Un héritage familial

C'est son père marinier Jean Chaïb qui lui a transmis cette passion pour le fleuve. "Il a travaillé pendant 41 ans pour la société de remorquage Thomas aujourd'hui Sormar et a fini sa carrière en 1975 comme capitaine d'un remorqueur" précise Jérôme. Marqué par l'enthousiasme avec lequel son père exerçait son métier, Jérôme est très tôt séduit et fasciné par le fleuve: "Il m'invitait à bord du remorqueur mais m'emmenait aussi voir les usines, les bateaux, les infrastructures portuaires: il a véritablement éveillé mon intérêt pour la Seine" raconte-t-il.

Un spécialiste

Nommé Directeur en 1994 de L'Agence Régionale de l'Environnement de Haute-Normandie à Rouen, il travaille pour cette institution jusqu'en 2012 et il est aujourd'hui consultant indépendant pour un cabinet d'expertise dans l'environnement au Val de la Haye: "Dans ce cadre, j'accompagne les aménagements portuaires du grand port maritime de Rouen afin de m'assurer que les projets préservent l'environnement et la biodiversité, favorisent la réinsertion des espèces ou permettent de reconquérir des espaces naturels". Grâce à ces nombreuses expériences professionnelles, Jérôme n'a cessé d'enrichir ses connaissances sur le fleuve, il a également écrit une trentaine d'ouvrages dont les sujets principaux sont l'écologie, les aménagements et l'environnement, bien souvent en lien avec la Seine.

Retour aux sources

"Pour écrire ce livre, je me suis plongé dans la lecture d'ouvrages anciens". Le livre de Jérôme est surtout le fruit d'années de travail et d'une somme d'informations exceptionnelles rassemblées par ce passionné au fil des ans. Jérôme collectionne également depuis des années des cartes postales anciennes en lien avec la Seine: "Leur analyse me livre de précieuses indications". Cet ouvrage, véritable mine d'information, bénéficie donc des lumières d'un scientifique passionné qui aborde la Seine sous des angles très divers: sociologiques, géologiques, économiques ou encore historiques.



