Un délégué interministériel nommé pour l'Axe Seine

Le préfet François Philizot a été nommé pour piloter cette nouvelle délégation, créée dans le cadre du projet plus vaste du Grand Paris. Dans un communiqué, Alain Le Vern, président du Conseil régional de Haute-Normandie, a salué la "bonne nouvelle qui va dans l’intérêt de nos territoires et celui de la France. La désignation d’un délégué interministériel montre la détermination du gouvernement sur ce projet."

Le développement de l'Axe Seine doit permettre de renforcer le couloir Le Havre-Rouen-Paris, et plus globalement la place, en premier lieu économique, de la Normandie vis-à-vis de la capitale. Transports de marchandises par voie fluviale ou ferroviaire, ligne nouvelle Paris-Normandie, position stratégique des ports du Havre, Rouen et Paris (Haropa) : les dossiers en cours et à venir ne manquent pas.