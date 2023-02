Tourisme. L'année 2022 a été un bon cru à Rouen

Avec 4,2 millions de touristes dont près de 40 % d'étrangers, l'année 2022 a été un bon cru pour la ville de Rouen et ses alentours. Cela représente 1 million de visiteurs en plus par rapport à l'année précédente, soit une augmentation de 31 %. Les chiffres de 2022 se rapprochent ainsi de ceux de 2019 avant Covid, année de l'Armada à Rouen, événement phare qui revient cette saison.

D'après Christine De Cintré, présidente de l'office de tourisme de Rouen, ces bons résultats tiennent à la richesse culturelle et patrimoniale du territoire : "On a clarifié la destination autour de notre patrimoine et des collections d'art… On a beaucoup travaillé aussi sur la gastronomie grâce au label Ville créative Unesco 2021, et puis il y a aussi les grands événements qui ont rythmé l'année." La fête Jeanne d'Arc et la fête du fleuve, "avec notamment la performance de Nathan Paulin", ont ramené respectivement 160 000 et 140 000 touristes, selon l'office de tourisme. Côté patrimoine, l'aître Saint-Maclou fait encore partie des sites les plus visités, hors Cathédrale Notre-Dame, avec plus de 453 000 visiteurs enregistrés durant toute la saison. Autre bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme, le taux d'occupation hôtelière qui a bondi de +19 % pendant l'année.

Retour des Américains en 2022

Parmi les autres enseignements de ce nouveau bilan du tourisme à Rouen, il y a également le retour en force des touristes américains, qui ont représenté le gros de la fréquentation étrangère, soit près de 200 000 visiteurs sur l'année 2022 contre un peu plus de 50 000 l'année précédente. Dans le même temps, l'office de tourisme enregistre une nette hausse de la fréquentation pendant l'automne, avec un pic à 400 000 touristes français pour le mois de septembre.

Au-delà du patrimoine et de la gastronomie qui ont boosté la fréquentation touristique, la ville souhaite aussi mettre l'accent sur le tourisme vert en misant sur la "destination fraîche" pour gagner de nouvelles parts de marché. "La destination plage et soleil arrive à la fin d'une époque je pense, explique Christine De Cintré. On a un atout, c'est la Seine à Vélo qui passe sur la Métropole avec ses boucles de Seine, la route des fruits et puis la route des abbayes, qui sont très demandées, notamment par les familles."