Rouen. Armada 2023 : le programme se dévoile peu à peu

Il n'y a pas eu de grandes annonces ce mercredi 7 décembre, au Salon Nautic de Paris, porte de Versailles, où était organisée une conférence de presse à six mois du début de l'Armada à Rouen. Jean-Paul Rivière a pris la parole pour présenter les premières lignes du programme de l'événement prévu du 8 au 18 juin 2023 sur les quais de Rouen. Le directeur de l'Armada a notamment confirmé le nombre de 45 bateaux prévus pour cette 8e édition de l'Armada, comme en 2019, et ce malgré les embouteillages post-Covid et le boycott des navires russes.

Pour l'heure, 28 navires ont confirmé leur présence à en croire le site de l'Armada. En plus des voiliers déjà annoncés tel que le Belem, le Dar Mlodziezy, ou encore El Galeon, quelques petits nouveaux ont rejoint la liste, comme le navire mexicain le Cuauhtémoc ou encore le "Sister-Ship" de l'Hermione, la frégate étant indisponible pour juin prochain. D'autres navires devraient prendre leur ticket pour l'événement rouennais, notamment quelques bateaux d'Amérique latine, selon Jean-Paul Rivière.

Des conférences en lien avec l'université de la Sorbonne auront lieu le jour du lancement de l'Armada, le 8 juin, journée mondiale des océans, autant sur la faune marine que la vie dans les grands fonds ou encore la mer, la Seine et Rouen à travers les âges.

Côté concert, aucun nom n'a filtré lors de la conférence de presse, mais la direction a confirmé le nombre de 29 groupes attendus sur scène, dont la moitié originaire de Normandie et brassant de nombreux styles : rock, pop, électronique et jazz. La Région finance à hauteur de 2,3 millions d'euros l'organisation des concerts de l'Armada lors desquels environ 200 000 spectateurs sont attendus.

Enfin, toujours en lien avec la protection des océans, les organisateurs de l'Armada se sont engagés à ne générer aucun déchet plastique lors de l'événement, notamment via une convention signée avec la Métropole, rappelant que 80 % de la pollution des océans provient du plastique.