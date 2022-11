Rouen. L'Armada 2023 enrichit son offre touristique

Les majestueux voiliers s'apprêtent à revenir sur les quais de Rouen. "L'Armada est un événement populaire qui donne un aspect monumental à la Seine", insiste Christine de Cintré, présidente de l'office de tourisme de Rouen. Lors de cette manifestation, les quais de Rouen sont en pleine effervescence. Selon Fluxvision, près de 3 800 000 visiteurs s'y pressent. C'est un des événements les plus générateurs d'activité économique pour les acteurs rouennais, tels que les restaurants, représentant 50 millions d'euros. Pour l'édition de 2023, qui se déroulera du 8 au 18 juin, plusieurs offres sont disponibles.

Des nouveautés pour la 8e édition

La nouveauté cette année : une carte-cadeau, d'un montant minimum de 25 euros. Il sera possible de choisir un produit Armada accessible sur le site internet de l'office de tourisme.

Nouveauté également, de nouveaux formats : un petit-déjeuner sur un bateau, ou un afterwork sur réservation.

En enrichissant son offre, l'office de tourisme de Rouen vise à "répondre à la demande des usagers", précise Christine de Cintré.

Pour la 8e édition de l'Armada, "on propose des packagings complets, avec une offre de visites durant la matinée, un déjeuner chez l'un de nos restaurateurs partenaires, une visite sur l'Armada et une balade croisière". Et parmi les nouveautés, "nous avons plusieurs produits touristiques, dont certains allient la découverte des bateaux, de la Seine et des quais et nos monuments historiques du centre-ville de Rouen". Cette année, l'une des propositions qui se démarque, "c'est la remontée de Seine sur un grand voilier, un trois-mâts". Pour réserver, deux options sont possibles : sur le site de l'office de tourisme ou directement sur place. A noter que durant les travaux, les locaux de l'office de tourisme sont délocalisés au musée des Beaux-Arts de Rouen. L'événement à ne pas manquer selon la présidente, "la croisière sur la Seine en journée".