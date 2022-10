Rouen. Armada 2023 : un concours de nouvelles présidé par Michel Bussi

En attendant l'arrivée des bateaux en juin prochain pour l'Armada de Rouen, le parrain de l'édition 2023, et auteur de best-sellers, Michel Bussi en appelle à l'imagination des Rouennaises et Rouennais. L'écrivain normand a officiellement lancé ce mardi 18 octobre, un concours de nouvelles ouvert aux scolaires mais aussi aux adultes.

L'histoire débute par une rencontre sur les quais de Rouen pendant l'Armada. C'est Michel Bussi qui a écrit lui-même les premières lignes ou l'incipit comme on dit dans le milieu littéraire. Aux candidats, ensuite, d'imaginer le reste du récit :

"J'avais décidé de venir tôt, le plus tôt possible. Rouen dormait encore. La ville peinait à se réveiller après ma fête d'hier : le premier jour de l'Armada ! Je suis arrivé(e) sur les quais en même temps que les premiers rayons de soleil. Le vent du matin berçait les voiliers, la Seine scintillait, l'alignement de mats et de drapeaux m'intimidait. je devais continuer pourtant. J'avais rendez-vous. Un rendez-vous qui pouvait changer ma vie. J'ai marché une cinquantaine de mètres sur les quais déserts, en direction du pont Flaubert, quand j'ai senti une présence derrière moi.

- Bonjour…"

Michel Bussi - Parrain de l'Armada Impossible de lire le son.

Les candidats sont invités à terminer cet incipit avant le 6 mars 2023 et à envoyer leur texte au format pdf par mail, à l'association Armada de la liberté. Le concours est divisé en quatre catégories, la première concerne les élèves de primaire de CM1 et CM2 qui seront amenés à écrire entre 4 000 et 6 000 signes. La deuxième s'adresse aux collégiens avec, entre 7 000 et 10 000 signes exigés. Pour la troisième concernant les lycéens, le texte devra faire entre 10 000 et 14 000 signes. Enfin la dernière catégorie est ouverte à tous à partir de 18 ans. Les candidats seront invités à composer un texte de 14 000 à 18 000 signes. Les nouvelles sont à envoyer aux adresses suivantes : nouvelle-CM@armada.org, nouvelle-college@armada.org, nouvelle-lycee@armada.org et nouvelle-Armada@armada.org.

Les grands gagnants se verront offrir une descente et une remontée de la seine sur un des bateaux de l'Armada. Michel Bussi n'exclut pas non plus la possibilité d'une publication d'un recueil des meilleures nouvelles.

Appel à projets pour le spectacle vivant

Parallèlement l'Armada lance un appel à projets à destination des associations d'amateurs œuvrant dans le spectacle de rue, du théâtre, du chant, du cirque, des marionnettes ou d'autres formes d'expressions artistiques pour se produire durant l'évènement. Dix compagnies seront retenues pour jouer cinq fois pendant la période de l'Armada du 8 au 18 juin. Elles devront monter un spectacle inédit autour d'un des thèmes imposés : les voiliers et les marins, l'histoire de la navigation et des grands explorateurs, ainsi que la mer, les océans, les fleuves et la protection de l'environnement marin et fluvial. Les propositions et note d'intention sont à envoyer avant le 7 décembre.