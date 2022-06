[Enquête] Rouen. Toutes voiles dehors à un an de l'Armada !

Ancien préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, Emmanuel Carlier est vice-président mer et fleuve pour l'Armada 2023 et à la lourde charge de coordonner la venue des bateaux.

Il est au cœur du réacteur. Ancien marin de la Marine nationale, ancien préfet maritime de la Manche et de mer du Nord, Emmanuel Carlier est désormais vice-président de l'association Armada de la liberté en charge de la division mer et fleuve. Comme son nom l'indique, cette association est en charge de tout ce qui a un rapport avec les bateaux : "Les inviter, les faire venir, les installer, assurer leur support logistique et aussi les faire défiler", indique le militaire. "Pour simplifier, il y a deux grands types de bateaux : ceux que l'on loue, que l'on affrète et que l'on paye pour qu'ils soient là, et ceux que l'on invite", détaille-t-il. D'un côté, il s'agit de bateaux privés, de l'autre des bateaux d'État.

Les bateaux russes absents en 2023

Les navires privés, entre 40 et 50, sont tous contactés de manière individuelle. Les faire venir représente l'un des principaux budgets de l'Armada, de l'ordre du million d'euros, indique l'organisation sans plus de détails. Les contacts sont pris plus de deux ans avant l'événement, dès que les dates sont connues. "Ils sont déjà quasiment tous venus. On a leur contact que l'on entretient et on les prévient des dates de l'événement", indique Emmanuel Carlier. "Quand l'armateur est intéressé, on commence une discussion sur la base d'un contrat", détaille le militaire. L'armateur pose ses conditions et l'association aussi, la première d'entre elles étant de pouvoir louer les bateaux à quai pour des événements privés pendant l'Armada en soirée. "C'est ce qui permet d'équilibrer les dépenses." Les réponses sont en général assez rapides, comme pour le Belem ou le Dar Mlodziezy. "Ils sont assez intéressés par ces grands événements qui les font vivre", explique le vice-président. Le principal problème reste la disponibilité, d'autant que certains bateaux avaient pris des engagements sur des événements reportés pendant la crise sanitaire, et dont les dates peuvent entrer en conflit avec celles de l'Armada.

Pour les navires d'État, bateaux-écoles ou militaires, l'organisation envoie des invitations. "Pour les navires français, on prend contact avec les administrations : Marine nationale, douane, affaires maritimes, gendarmerie maritime", explique Emmanuel Carlier. Pour les bateaux-écoles comme le Cuauhtémoc (Mexique) ou les bateaux militaires alliés, les contacts se font avec les ambassades de chaque pays. Pour les bateaux militaires, les réponses peuvent être plus tardives, puisqu'elles dépendent de leur disponibilité. Pour 2023, l'organisation a aussi multiplié les demandes pour les bateaux scientifiques et océanographiques, pour coller avec la thématique retenue en 2023 sur la protection des océans. Une chose est sûre, le Mir, le Sedov, le Krusenstern - des navires russes - ne seront pas présents. "Il y a eu des échanges avec l'ambassade qui ont tourné en eau de boudin" dès l'automne 2021, explique Emmanuel Carlier. L'organisation a pris la décision de n'envoyer aucune invitation à la Russie. Quelques mois plus tard, l'Ukraine était envahie et la décision confortée. "Ils font partie des plus beaux et grands voiliers du monde, c'est dommage pour l'Armada 2023, mais ça nous a semblé la meilleure solution."