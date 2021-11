Croisières : Rouen voit l’avenir en bleu

L’idée a fait son chemin et est promise à un brillant avenir. La Ville développe en effet de plus en plus son atout Seine, par le biais de ces croisières, un complément original et apprécié de ses cent clochers.

Vue uniquement par la prisme du commerce fluvial pendant longtemps, la Seine dévoile désormais un nouveau visage. Elle coiffe une autre casquette : celle d’un avantage touristique incontournable. Encore fallait-il amorcer ce succès. Il y avait déjà les croisières portuaires pour découvrir le Port de Rouen autrement, programmées tous les mercredis. Mais la proposition faite par la Communauté d’agglomération d’organiser des croisières Rouen-Duclair-La Bouille, à l’occasion de Normandie Impressionniste, a été le détonateur. C’était un coup d’essai. Il s’est transformé en coup de maître. “Face au succès et aux nombreuses demandes reçues, nous avons décidé de renouveler l’expérience”, explique Frédérick Sanchez, vice-président de la Crea, chargé du développement durable et économique.



Attirer l’offre privée

Rouen espère donc s’affirmer comme un port de croisière tant fluvial que maritime. Si la Crea a lancé les choses, elle prévoit néanmoins de laisser le marché à des armateurs privés. “Le but de ce lancement était de montrer qu’il y avait du potentiel et une demande forte à Rouen”. Pari réussi puisqu’un armateur privé est en train de monter un dossier et pourrait proposer, dès l’automne, différents types de croisières. “L’arrivée d’armateurs privés permettra de dynamiser l’offre, et d’avoir un panel de propositions que nous ne sommes pas en mesure de donner”, note Killian Penven, chargé de communication à l’office de tourisme.

Pourquoi ne pas y avoir pensé avant ? “Les questions liées au tourisme étaient traitées différemment auparavant. Le fait que la Crea ait acquis cette compétence, et considère ce secteur comme un facteur majeur de développement a changé beaucoup de choses,” rappelle Frédérick Sanchez. Aujourd’hui, ce n’est plus une ville mais un territoire qui se sent impliqué, démultipliant ainsi les forces mises en œuvre. Les croisières à Rouen sont une nouvelle porte qui s’ouvre pour le tourisme dans la région, une offre qui renforce l’attractivité de ce petit coin de France.

L’an passé, près de 2000 personnes ont profité des croisières fluviales. Cette année, les dates affichent déjà toutes complet. “Nous souhaitons aussi voir se consolider une offre de croisière Rouen-Paris-Le Havre. Le but est d’installer l’idée que l’on peut partir de Rouen pour visiter d’autres destinations” indique Frédérick Sanchez. Par ailleur, des bateaux de croisières fluviales s’arrêtent déjà à Rouen, comme ceux de la European Cruises, qui partent de Paris et passent par les Andelys. La Seine a attiré les impressionnistes par beaux paysages. Elle séduit aujourd’hui ceux qui cherchent à redécouvrir les trésors de la nature.

La ville attire les paquebots de luxe

Cette année, 16 paquebots de croisières passeront au Port de Rouen. Certains font juste une escale, d’autres partent d’ici. “Nous recevons principalement des armateurs de luxe,” explique François Henriot, au Port de Rouen, “faire escale ici est logiquement plus coûteux : il faut compter le temps de monter. ” Situé non loin de Paris, tout en restant proche des mers du Nord, le Port de Rouen espère voir les armateurs à débuter leur croisière ici. “Les passagers demeurent plus longtemps pour un début de croisière que lors d’une escale et consomment plus,” note Frédérick Sanchez.

Les paquebots de croisières ne boudent pas Rouen, qui reçoit même les deux leaders mondiaux comme la Royal Caribbean International. Une marque “Rouen-Normandy Chanel to Paris” est en cours de validation. Enfin, l’office de tourisme espère est désormais présent sur le salon international de la croisière, afin de promouvoir Rouen. La ville n’a pas fini d’attirer.

Repères

. Développement : La mise en place de croisières fluviales permet de développer et dynamiser le tourisme dans les villes-étapes comme Duclair ou La Bouille.

. 20 000 € : Les croisières fluviales sont à des prix très attractifs qui ne couvrent pas entièrement les frais. La Crea apporte une aide annuelle de 20 000 € pour combler ce manque.

. Promotion : Depuis 2011, c’est l’Office de Tourisme Rouen-Vallée de la Seine, qui est chargé de promouvoir la destination de Rouen, comme port de plaisance.

. Visite : Avant que la création des croisières fluviales, la Ville, en partenariat avec le Port de Rouen, proposait depuis une dizaine d’années des visites portuaires.

Anne Letouzé