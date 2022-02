La Seine charrie de précieux touristes

Un groupe de retraités tout juste rentrés d’une promenade dans le centre-ville sirotent un verre dans le salon du "Seine Princess". Derrière eux, un pianiste en tee-shirt joue des airs d’ascenseur sur un clavier électronique. Tous les jours, du printemps à l’automne, la scène se répète sur les quais de Seine, rive droite.

Là, une dizaine de bateaux de croisière fluviale accostent régulièrement et lâchent dans les ruelles de Rouen leurs flots de touristes. Beaucoup sont américains, allemands, britanniques ou espagnols. Des Français, aussi, prennent part à ces périples au fil de l’eau. En quelques années, Rouen s’est imposée comme une destination prisée, une étape incontournable entre Paris et Honfleur.



Hôtels flottants

En 2011, un peu plus de 30.000 touristes "fluviaux" se sont ainsi arrêtés au pied de la Cathédrale. Soit une progression de plus de 12% en un an. "Tous les tour-operateurs voient désormais Rouen comme une destination", se réjouit-on à l’Office de tourisme Rouen Vallée de Seine. D’ailleurs, ce dernier prend soin de rencontrer régulièrement les principaux acteurs européens des croisières fluviales pour vanter les mérites de l’agglomération.

Au total, une petite dizaine de bateaux, dont certains de luxe, répartis entre six compagnies ou tour-opérateurs différents, font halte entre les ponts Jeanne d’Arc et Corneille, durant une à trois journées selon le type de croisière.

Ils transportent, depuis Paris, de 100 à 150 passagers chacun. Preuve que Rouen attire : en janvier, un nouveau bateau de la compagnie CroisiEurope (qui fait déjà voguer le "Renoir" et le "Seine Princess" sur la Seine) a fait son apparition: le "Boticelli".

Des visiteurs "aisés"

"Le parcours sur la Seine est mythique car il offre une vision très romantique de la France, analyse Axel Araszkiewiscz, de Croisi Europe. La demande est très forte”.

Sans surprise, les retraités constituent le cœur de cible de ces compagnies fluviale. Des "seniors" férus de culture, curieux s’en savoir plus sur les Impressionnistes et le patrimoine normand.Des croisières thématiques permettent d’ailleurs aux tour-opérateurs d’exploiter davantage encore ce filon porteur.

Pour une ville comme Rouen, ces 30.000 visiteurs de l’eau sont également autant de "consommateurs" potentiels à fort pouvoir d’achat dans les commerces du centre-ville. Conséquence : ces derniers s’organisent de plus en plus pour traduire en anglais, voire en japonais, leurs menus ou étiquettes, bien incités en cela par l’Office de tourisme.

Bref, les croisières fluviales regorgent de vertus. D’autant plus qu’un bateau équivaut à plus de deux cars de touristes, mais, surtout, dégage une image bien plus positive au coeur d’une ville. "Les croisières fluviales participent vraiment à dynamiser les quais de Rouen, affirme-t-on à l’Office de tourisme. Les Rouennais apprécient". Ce n’est pas encore Venise, mais il faut admettre que ces longues embarcations élégantes apportent au paysage un certain cachet.

Thomas Blachère

Des voyageurs curieux et cultivés

Plusieurs guides polyglottes officient à Rouen auprès des 30.000 touristes annuels des croisières fluviales. Ancien professeur d’anglais, Fred Ollivier promène ainsi régulièrement des groupes d’Américains et de Canadiens dans les rues de Rouen.

"Les Nord-américains adorent Rouen. Ils ont souvent le coup de foudre pour la ville, estime le guide. Je suis souvent surpris par les connaissances qu’ils possèdent sur l’histoire de la Normandie ou les Impressionnistes". Fred Ollivier s’adapte donc à ces visiteurs cultivés, mais aussi à leur âge. "Il y a énormément de retraités. Il faut donc s’adapter aux slow walkers (les 'marcheurs lents')".

Enfin, les touristes d’outre-Atlantique seraient des amateurs de faïences et de grands gourmands, n’hésitant pas à dépenser quelques euros dans les boutiques et les restaurants rouennais. "Rouen a misé très fort sur les croisières fluviales et a bien fait", conclut le guide.

Repères

Compagnies Six sociétés se partagent la Seine : Croisi Europe (France), Uniworld (Etats-Unis), Avalon Waterways (EU), Grand Circle Travel (EU), Viking River Cruises (EU), Peter Deilmann Cruises (Allemagne)

Prix De grand public à grand luxe, le prix d’une croisière sur la Seine peut varier de 535€ avec Croisi Europe (5 jours) à plus de 3.000$ pour sur le "River Baroness" (10 jours) de la compagnie américaine Uniworld.

Nationalités Près de 60% des "touristes fluviaux" arrivant à Rouen sont européens : Allemands, Britanniques, Espagnols, Belges ou Russes. Les Nord-américains sont également très présents.

2014 Les croisières sur la Seine marchent si bien qu’un nouveau bateau propriété d’une compagnie nord-américaine fera son apparition en 2014.