Cet hiver, les croisiéristes veulent séduire les Normands

A Rouen, les croisiéristes fluviaux s’amusent. Alors qu’on ne comptait que cinq navires en escale en 2008 dans la capitale normande, ils sont douze cette année, toutes compagnies confondues, soit un bond fulgurant de 18 000 passagers à environ 40 000. Une bonne nouvelle pour l’économie touristique locale et l’image de Rouen.

Vers La Bouille et Caudebec-en-Caux

Cet automne, un nouveau cap est franchi avec l’organisation par CroisiEurope des premières croisières "d’hiver". Deux formules sont proposées : quatre heures entre Rouen et La Bouille avec déjeuner ou dîner, ou deux jours et une nuit, avec soirée festive, vers Caudebec-en-Caux. "Nous essayons clairement d’attirer les Normands", indique Eric Collange, directeur commercial de la compagnie. "Beaucoup de clients de Basse comme de Haute-Normandie nous ont souvent fait part de leur déception face à l’absence de petite croisière depuis Rouen". Alors que les croisières longues, au printemps ou l’été, attirent généralement une clientèle retraitée et relativement aisée, ces croisières hivernales proposent des tarifs abordables.

Depuis Rouen, CroisiEurope croit à la "démocratisation des croisières" et espère en outre séduire une clientèle plus jeune. Cette première saison aura valeur de grand test. "Nous développons déjà ce genre d’offres dans d’autres régions, et ça marche, précise Eric Collange. Nous avons bon espoir d’ancrer ces croisières à Rouen".