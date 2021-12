Chez Riquette, le bistrot comme on l’aime

Ah, Riquette... Poussez la porte de son petit restaurant, rue Malpalu, et vous serez transporté dans un petit bistrot bourré de charme, à la décoration oscillant entre nostalgie, avec des photos anciennes plus ou moins authentiques, et quelques touches de fantaisie bien senties. On s’y sent bien, comme à la maison. Et voilà qu’arrive Riquette, le sympathique patron des lieux, aux fourneaux et en salle, bondissant d’une table à l’autre sans se défaire de sa bonne humeur contagieuse.



Le midi, deux options pour deux budgets : la formule entrée-plat-dessert pour seulement 11,50 €, ou à la carte. Mais, là, le plat varie de 15 à 20 €. J’opte pour la formule du midi. Ce jour-là, on propose tomates-mazzarella en entrée. Pas très original ? Et pourtant si : les tomates confites sont entremêlées de mozzarella légèrement chaude et fondue. Absolument délicieux, servi avec une petite salade fraîche et citronnée. En plat principal, c’est une assiette de chili con carne fumante qui arrive. La viande de bœuf, nous assure Riquette, est fraîche et achetée le jour-même. Conclusion ? Du goût, des ingrédients de qualité et toujours ce petit côté “maison” bienvenu.

En restant dans cette veine, la tarte aux pommes servie au dessert est un régal. Enfin de vraies pommes dans une vraie pâte !

A recommander.

Pratique. Chez Riquette, 102, rue Malpalu, à Rouen. Tél. 02 35 08 04 65.