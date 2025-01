Bonne table à Rouen. Le bistrot Mon Premier change de mains

Changement de propriétaires chez Mon Premier, rue de la Savonnerie à Rouen. Depuis début décembre, Grégoire Moret-Guillot et Léonard Acher ont repris les manettes du restaurant. Et ils ont profité des fêtes de fin d'année pour refaire la décoration. Le bistrot, qui peut accueillir une quarantaine de couverts à midi, est toujours très lumineux, mais a gagné en sobriété, avec des tons noirs et gris. Au mur, des photos de Louis de Funès, Bourvil et Jean Gabin, notamment dans La Traversée de Paris, invitent déjà aux plaisirs de la table. Pas d'inquiétude pour les habitués : la chef Sonia Simon est restée. Et si la carte a légèrement évolué pour débuter 2025, elle a gardé quelques-uns de ses incontournables, comme la savoureuse brioche perdue au caramel au beurre salé pour les plus gourmands. Entrée et plat du jour sont toujours proposés, pour apporter à chaque fois de la nouveauté.

Œuf mollet au camembert

Lors de ma venue, je choisis un œuf mollet, résolument gourmand, accompagné d'une sauce au camembert, forte comme il faut pour ne pas cacher l'œuf. Je continue avec un fish and chips d'inspiration anglaise, un cabillaud délicieusement croustillant accompagné d'une sauce tartare et de frites maison tout aussi croustillantes. Une vraie cuisine de bistrot, généreuse et réconfortante. Léonard Acher, au service, apporte toute sa bonne humeur et son énergie d'ancien professeur d'athlétisme. "Avec Grégoire, on est amis d'enfance et on vient de familles nombreuses où ça parle fort et c'est joyeux, c'est l'ambiance que l'on voudrait recréer", indique-t-il. "On veut être un vrai bistrot de quartier, bien normand", ajoute son compère. Nouveauté, le bistrot restera ouvert le soir pour se faire bar, avec de nouvelles bières à la pression, des cocktails et de la petite restauration. Un lieu convivial avec le sens de l'accueil et une note maîtrisée : à peine plus d'une vingtaine d'euros pour l'entrée, plat, boisson et café.

Fish and chips, sauce tartare.

Pratique. 1 rue de la Savonnerie à Rouen. Tel : 02 35 70 38 98.