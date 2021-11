Notre table rouennaise de la semaine : le Café Chéri

La patronne, tout sourire, s’active en cuisine pour servir rapidement tout le monde.Comme son nom l’indique, la maison est une sorte de salon de thé, qui sert des tartines et des salades le midi, mais propose également des milk-shake, gauffre et autres gourmandises pour les pauses de l’après-midi. Ici, les prix à la carte sont aussi doux que le nom. Nous choisissons tous la formule plat, douceur et café à 9,90 €.

Pour ma voisine, ce sera une tartine chèvre-miel, accompagnée d’une petite salade. Quelques petites herbes aromatiques, venaient relever l’alliance toujours gagnante du miel et du chèvre. J’avais choisi quant à moi une salade Chloé. Sous ce nom se cache une copieuse salade agrémentée de croûtons de chèvres, de pignons de pins et de jambon cru. Simple mais bon.

En dessert ma voisine ne résiste pas au gâteau au chocolat, moelleux, entre le fondant et le moelleux. Pour ma part j’ai préféré un crumble à la pêche, servi avec une boule de glace à la vanille. La glace fondait doucement, délicatement sur la croûte tiède. Délicieux. A noter : le milk shake de la table d’à côté avait l’air excellent.

Pratique. Le café chéri, 79 rue Ecuyère, Rouen. Tél. 02 35 70 46 76.