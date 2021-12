Bonne table de fin d'année : le 6e sens à Rouen

Installé dans une cave voutée, mise au goût du jour par une décoration design chic et discrète, le restaurant régale les gourmets les plus exigeants. Et les gourmands à la recherche de nouveauté. Le menu à 34 € sera parfait pour fêter dignement cette fin d’année.

Avant de débuter le repas, on nous apporte une mise en bouche : un velouté de panais, décoré d’une chips. Le met, crémeux à souhait et à la saveur délicieuse et si particulière, finit de m’ouvrir l’appétit. Le festin commence avec une nage de langoustines, petits pois, patate douce en émulsion. Les crustacés sont savoureux, la sauce onctueuse et pleine de goût. Un très, très bon début que cette entrée.

Je déguste ensuite un dos de cabillaud et coques, mousseline de carottes au cumin et copeaux de chorizo. Une fois de plus, la présentation est soignée et le goût au rendez-vous. Le chorizo relève parfaitement la saveur discrète du cabillaud. La mousseline de carotte accompagne parfaitement ce poisson.

Pour finir en beauté ce repas succulent, je ne résiste pas à un moëlleux au chocolat noir et sorbet fraise des bois. Un délice, même s’il s’agit plutôt d’un fondant. A essayer absolument.

Pratique. 6e sens, 2 rue Thomas Corneille, Rouen.

Toutes nos idées restos sont ici