Bonnes tables rouennaises : Les Augustins, place Saint-Marc

Décoration simple mais agréable (on aime le grande tableau noir sur lequel les plats du jour sont annoncés à la craie), service avenant et efficace, cuisine généreuse et excellent rapport qualité-prix : l'établissement a plus d'un atout dans l'assiette.

Qualité et quantité

Pour 15€, le midi, régalez-vous. Ce sera entrée-plat-dessert, au choix sur l'ardoise. Pour débuter, j'ai choisi ce jour-là les rillettes de saumon, délicieuses, sur une baguette de campagne fraîche. Une introduction toute en fraîcheur et convaincante, suivie peu après, en plat principal, par une belle part de tarte salée maison, garnie de morceaux fins de poisson blanc et de poireaux, le tout accompagné de frites (maison, elles aussi) et de salade verte. Tout le monde est formel : les assiettes sont bien garnies et le goût suit.

Vous ne serez pas déçu non plus par les desserts, qui fleurent bon le "fait maison". Trifle aux fraises, fondant au chocolat ou l'inévitable tarte tatin : du très classique très réussi. Finalement, un midi, entre collègues ou entre amis, c'est tout ce que l'on demande.

Pratique. Les Augustins, 13 Place Saint-Marc, à Rouen. Ouvert tous les jours sauf samedi soir et dimanche. Tél. 02 35 88 86 91

