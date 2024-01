Bonne table à Rouen. August, une brasserie de quartier à Saint-Marc

Lancé le 12 décembre dernier en lieu et place de l'enseigne Les Augustins, August, la relève, se veut être une brasserie de proximité. Simplicité et sobriété sont les maîtres mots ici. La décoration est épurée et la carte, qui change au gré des saisons, n'est composée que de quelques plats. Autrement dit, on ne disperse pas et on prend son temps en cuisine chez August. C'est bon signe. "Tout est fait maison", me confirme la patronne Fiona Lang.

Je m'installe donc au milieu des allées et venues des serveurs et du brouhaha ambiant. Séduit par le prix, je me laisse tenter par une formule entrée, plat du jour et dessert à seulement 19 euros. Je commence avec des beignets de courgettes avec fêta et salade avant d'enchaîner sur le plat du jour, un délicieux filet de cabillaud accompagné de patates douces fondantes et d'une crème d'estragon. Je termine sur plaisir sucré, une brioche perdue trempée de chocolat et de noisettes.

Déjà deux autres restaurants

L'établissement est tenu par Tom et Fiona Lang. Le frère et la sœur se sont lancés dans la restauration il y a quelques années, en ouvrant d'abord le restaurant Papa Tom et, quelques années plus tard, Coquillette, place du Vieux Marché. Avocate de profession, Fiona Lang a rejoint l'aventure culinaire de son frère il y a trois ans. "Nos parents sont restaurateurs donc on a toujours baigné dans le milieu", explique-t-elle. Ces derniers sont à la tête du restaurant de spécialité italienne La Villa Léonard, à Bois-Guillaume près de Rouen.

Du côté d'August, on privilégie la cuisine de bistrot : filet mignon, onglet, tartare de bœuf et autre brandade de morue sont les grands classiques de la table de Fiona et Tom. Le soir, le restaurant se transforme en bar avec une large carte de cocktails préparés par des barmans de formation ainsi qu'une carte de tapas. Le dimanche, August propose une formule brunch.

Pratique. August, 13 place Saint-Marc à Rouen, ouvert 7 jours sur 7. 02 35 88 86 91.