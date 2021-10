Table rouennaise : la bonne surprise du restaurant O’Kai

Nous nous installons dans une salle, simple et chic dans les tons gris. Nous sommes accueillis avec un grand sourire par le maître des lieux et apercevons le chef, en cuisine, qui nous salue.

Panna cotta à la violette

En entrée, ma voisine déguste une petite salade de chèvre chaud au miel. Quelques oignons viennent relever le goût du chèvre toasté. Comme plat principal, nous optons toutes les deux pour une assiette de tagliatelles à l'encre de seiche et aux coquilles Saint-Jacques. Les tagliatelles noires se détachent joliment sur la vaisselle blanche. Le goût légèrement iodé des pâtes se marie parfaitement avec les coquilles. Le tout est relevé d'un trait de citron, un soupçon d'aneth et une pointe de crème. Excellent.

En dessert, je ne résiste pas à l'attrait d'une part de tarte de poire au chocolat. Elle arrive tiède, le chocolat est fondant et rehausse la délicate saveur du fruit. Ma voisine ne regrette pas d'avoir misé sur le panna cotta à la violette. C'est une note originale, subtile et raffinée qui finit parfaitement le repas. Celui-ci ne pèse pas trop sur le portefeuille : la formule 3 plat est à 14,90 € et 2 plats à 12,90 €. Sans compter le service rapide et l'accueil chaleureux. On reviendra !

Pratique. O'Kai, 5 quai Pierre Corneille, Rouen. Tél. 02 35 52 06 92.

