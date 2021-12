La base de loisirs de Jumièges s'offre une seconde jeunesse

Créée en 1975, la base de loisirs de Jumièges exigeait quelques travaux pour retrouver une seconde jeunesse et répondre à l’objectif lancé par les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime : “consolider et valoriser l’offre touristique”.



Trois phases de travaux

Les travaux se dérouleront en trois phases. Pour commencer, le camping a été agrandi. Il compte aujourd’hui 125 emplacements contre 95 auparavant. Cette création s’est accompagnée d’une différenciation entre des places simples, confort et grand confort. “L’un de nos souhaits était de le faire passer en camping trois étoiles”, explique-t-on au syndicat mixte de la base de Jumièges.

La plage a été remodelée, en pente douce descendant jusqu’à l’eau et avec un espace ludique agrémenté de jets d’eau installé pour les enfants. Un chemin piétonnier a également été mis en place. Au centre nautique un ponton a été construit.

D’ici à 2012, les sanitaires du camping auront été remis à neuf. La halle de tennis va être transformée pour devenir multisport : elle sera agrandie, des vestiaires vont être construits et un nouveau sol installé. La troisième tranche de travaux se déroulera en 2013. Le logement d’accueil ainsi que le parking seront rénovés. Enfin, les logements du personnel et l’accueil du pôle de restauration seront agrandis.

“Durant les vacances, tout le monde n’a pas la chance de pouvoir partir. Il est donc important d’être en mesure de proposer à tous, des activités de qualité”, soulignait Didier Marie, président du Conseil général de Seine-Maritime, lors de l’inauguration.