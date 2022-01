Jumièges. Les plus belles ruines de France à Jumièges

Les tours blanches qui s'élèvent à presque 50 mètres suscitent toujours l'admiration des visiteurs. Depuis sa destruction au XIXe siècle, l'abbaye de Jumièges (Seine-Maritime) est toujours debout. Il n'a jamais été envisagé de la reconstruire, par soucis de préserver son authenticité.

Car depuis leur construction au VIIe siècle, les "plus belles ruines de France" sont un témoignage historique de neuf siècles d'architecture. Seuls des travaux de consolidation et de maçonnerie y sont prévus, pour préserver la structure et assurer la sécurité du lieu. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre, l'abbaye s'offre a vous grâce à une application pour tablettes et mobiles, qui vous permettra d'admirer en 3D et à 360 degrés l'abbaye reconstituée.

En plus de son parc verdoyant, l'abbaye possède de nombreux souterrains qui abritent plusieurs espèces de chauves-souris, dont certaines rares. Bien que les souterrains soient fermés au public, un rallye est prévu pour aller à la découverte de ces mammifères volants.

Rue Guillaume le Conquérant, à Jumièges. De 9h30 à 17h30. Gratuit -18 ans, tarif réduit 4E, plein tarif 6,5E 02 35 37 24 02 ou abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

