Rouen. Une fête de 500 kilomètres sur les bords de Seine

Trois jours d'animations pour célébrer la Seine. C'est l'objectif de la "fête en Seine", un événement coorganisé par les cinq départements qui longent le fleuve - les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-d'Oise, l'Eure et la Seine-Maritime. En tout, plus d'une centaine d'activités culturelles, sportives et familiales seront proposées sur quelque 500 kilomètres au bord de l'eau. Et le tout est gratuit!

45 animations en Seine-Maritime

Rien qu'en Seine-Maritime, département qui orchestre l'événement, ce sont 45 animations qui seront proposées au public: randonnées, marché du terroir, croisières pour découvrir la Seine ou encore petite guinguette seront au programme.

Parmi les temps forts organisés dans le département, on compte notamment une randonnée nocturne autour de l'abbaye de Jumièges et les 40 ans du pont de Brotonne samedi 24 juin 2017 ou encore la nouvelle édition des Printemps sport nature 76 dimanche 25 juin 2017, qui propose de faire découvrir le tir à l'arc, le canoë, la plongée ou l'accrobranche.

Pour retrouver le programme complet des festivités, rendez-vous sur le site Internet.

A LIRE AUSSI.

Un festival célèbre Madame Bovary à Ry, la ville qui l'a vu naître