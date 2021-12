La base de loisirs de Jumièges veut changer de dimension

Propriété de la région Haute-Normandie, des départements de Seine-Maritime et de l’Eure et des communes de Jumièges et Mesnil-sous-Jumièges (réunis dans un syndicat mixte), sa gestion est confiée depuis février à la société Vert Marine. Un vaste projet de redynamisation y est mené. Si la plage a été refaite en 2011, son camping est actuellement en rénovation. En mai, lors de la réouverture, la base disposera d’un parc "Loisirs et aventures" et pourra accueillir des séjours à vocation sportive.

Cinq univers

Ce parc "Loisirs et aventures" se décomposera à travers cinq univers thématiques différents :

"Univers Accrobranche" avec ponts de singe, passerelles, ateliers ludiques en tous genres, tyrolienne 280 m au-dessus du plan d'eau.

"Univers Sensations" (Drop bag, bulles géantes, Skate park, Roller, piste de bosses BMX, espace paint-ball).

"Univers enfants" (trampolines, structures gonflables, circuit de mini-quads.

"Univers aquatique" (zone de baignade ludique avec structures gonflables, activités de voile et de canotage, pédalo, canoë, planche à voile...).

"Univers sports et jeux" (beach tennis, badminton, speedminton, minigolf, tennis).

Le syndicat mixte de gestion a prévu d'investir 5 millions d'euros HT sur 3 ans dans des travaux de réaménagement de la base de loisirs, qui concerneront l'agrandissement de la base nautique, la rénovation du camping et des sanitaires, la reconfiguration de la zone de baignade et la réalisation d'une nouvelle salle de sports couverte. De son côté, la société Vert Marine investira 770.000 euros HT dans l'aménagement du Parc "Loisirs et Aventures".