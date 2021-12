Opéra de Rouen : l'orchestre grave son premier CD

Oswald Sallaberger, chef d’orchestre, a ainsi confronté sa formation à un exercice nouveau : interprêter des œuvres de Gabriel Fauré et Richard Wagner sous une batterie de micros. “En plaçant Fauré et Wagner en miroir, j’ai souhaité mettre en lumière la rupture entre romantisme et impressionnisme”, précise le chef autrichien. Pour lui, enregistrer est un acte d’exploration. “Les micros nous accompagnent dans notre folie de recherche. En réécoutant, je vais chercher le parfait équilibre, sans froideur”. Le disque sera co-produit par l’Opéra de Rouen et le label Zig-Zag Territoires. Pour Franck Jaffres, son directeur artistique, l’ambition “consiste à mettre en valeur l’orchestre et la personnalité d’Oswald, pour produire un disque remarqué”. Il a fallu 25 heures d’enregistrement pour produire les 70 minutes du futur CD, qui sera diffusé internationalement.