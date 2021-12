Samedi c'est la nuit des étoiles

Rendez-vous est donné, samedi 6 août, à 21h30 à l'obervatoire astronomique de Rouen pour aller observer les étoiles. Lors de cette soirée, vous pourrez observer le ciel d'été, la lune, et avec un peu de chance, si le ciel est dégagé, apercevoir quelques étoiles filantes. Des exposés et des discussions sont également au programme. L'entrée est libre et sans réservation.

Pratique. Observatoire astronomique de Rouen, Impasse Adrien Auzout, terre-plein de la Fontaine Saint Marie. Tél. 02 35 88 01 96.