C'est un duo de choix, que celui qui animera ce soir, mercredi 17 août, les Nocturnes de la cathédrale. En effet, François Dumont a été nominé aux Victoires de la Musique 2011 et Helen Kearns, quant à elle, a remporté le prix du célèbre concours "BBC Cardiff Singer of the World", où elle représentait l'Irlande. Ils donneront dans le chœur de la cathédrale un récital pour piano et chant.

Pratique. Les nocturnes de la cathédrale, mercredi 17 août, à partir de 21h. Entrée libre.