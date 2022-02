Voitures rétro : un salon pour les passionnés

Pendant que beaucoup de femmes iront chiner au salon Creativa, les hommes trouveront peut-être leur bonheur au salon “Auto Moto Rétro”, qui accueillera au parc Expo de Rouen les plus beaux modèles d’engins à deux ou quatre roues. Véritable caverne aux trésors pour les passionnés, on y trouvera une bourse d’échange avec des centaines d’accessoires auto et moto, des ventes de documentation, miniatures, et surtout une exposition exceptionnelle de modèles pour les 120 ans de la marque “Panhard”. Le salon laisse la possibilité aux propriétaires d’une voiture exceptionnelle ou antérieure à 1980 de l’exposer librement. Le samedi 24 septembre à 18 h, une vente aux enchères de voitures anciennes et de collection et de leurs accessoires sera organisée.



Pratique. Ouvert samedi 24 septembre de 9h à 19h et dimanche 25 de 9h à 18h. Tarifs 7€/6€. www.salonautomotoretro.com. Réservation au 06 13 74 09 36.