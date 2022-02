Rouen. Le salon Auto Moto Utilitaires Poids lourds au Parc des expositions

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

Avec environ 40 000m² d'exposition, c'est un salon qui occupera les huit halls du Parc des expositions de Rouen (Seine-Maritime) pendant trois jours consécutifs ; le salon Auto Moto Utilitaires Poids lourds verra passer de nombreux visiteurs, acheteurs et intéressés dans ses allées pour cette neuvième édition.

Que vous soyez attirés par les deux ou quatre roues, les véhicules propres pour l'environnement voire par de simples accessoires et gadgets pour votre moyen de locomotion, ce salon vous proposera son lot de nouveautés, les dernières tendances, et même des essais pour les véhicules d'occasion. Bien entendu, la sécurité routière est présente également sur cet événement routier d'une grande ampleur.

Immersion virtuelle dans les allées du salon, avec Jennifer Démarais, organisatrice chez France Events :

Le salon est ouvert de 10h à 19h

Ces trois journées sont idéales pour comparer, discuter et vous informer auprès des professionnels de Seine-Maritime. Le salon vous accueille en non-stop de 10h à 19h et un grand parking gratuit est situé juste à côté. Sachez que des cadeaux seront également à remporter, vous pourrez obtenir les bons de participations en caisse et ensuite tenter votre chance au stand Mercedes, installé dans le hall n°8.

Tous les renseignements sont consultables sur salon-auto-moto-rouen.com.

La disposition du site est consultable ci-dessous.