Coutances. 4ème Salon de la Moto à Coutances - Dimanche 5 Mars 2017

Réunis salle Marcel Hélie, les passionnés de moto auront le plaisir de se retrouver pour échanger autour de leur passion… mais pas que!

Pour cette nouvelle édition du Salon de la Moto à Coutances (Manche), de nombreux professionnels, et concessionnaires exposeront leurs nouveaux engins, accessoires, et savoir faire.

Écoutez Christelle Valmy, la présidente de l'association du Moto Club Coutançais - Les Gaulois.





Christelle Valmy - Salon de la Moto de Coutances

Cette année, 13 marques seront présentes sur le salon (Tourisme, Enduro et Cross). Des accessoiristes aussi exposeront, un sellier, un sérigraphe qui propose des peintures personnalisées sur casque ou autre support, le Moto Choc Racing Team, 2 Moto-écoles ou encore un assureur spécialisé moto.

En parallèle, un autre pôle du salon de la moto sera dédié au marché de l'occasion, ouvert à tous. Et de plus, 2 expositions vous seront proposées par "Les vieux pistons du Cotentin" et "6TM".

Participez aussi à un concours en achetant sur places des billets de souscription (2 € l'unité) pour gagner de nombreux lots dont: Un permis moto, un permis bateau, un casque, une caméra sport… etc.



INFOS PRATIQUES:

- Dimanche 5 Mars de 10h à 18h

- Salle Marcel Hélie à Coutances

- Entrée gratuite

- Restauration sur place



Retrouvez le "Moto Club Coutançais, les Gaulois" sur le web: gauloismotocoutances.jimdo.com/