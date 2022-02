Salon de la moto à Coutances dimanche

Toute la journée, le salon de la moto vous accueillera salle Marcel Hélie à Coutances.

Beaucoup d'animations seront à découvrir: mini moto pour les enfants, gymkhana pour les pilotes confirmés, jeu vidéo avec des cadeaux à remporter pour les meilleurs...

Des pilotes de courses viendront partager leur expérience et donner des conseils et puis un marché de l'occasion se déroulera sur le parking avec des véhicules ou des accessoires à vendre. ne manquez pas non plus les constructeurs qui viendront exposer.

Le programme complet est à retrouver sur www.motoclubcoutancais.fr. Entrée gratuite.

Ecoutez William Huyfmans, président du moto club coutançais nous parler de cette journée: